Esenyurt’ta spotçu dükkanından şarja bağlı olan telefonu, mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilerek çalan hırsız kayıplara karıştı. Şahsın telefonu alarak gizlice etrafı kontrol ettiği o anlar kamerada.

Esenyurt’ta spotçu dükkanından şarja bağlı olan telefonu, mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilerek çalan hırsız kayıplara karıştı. Şahsın telefonu alarak gizlice etrafı kontrol ettiği o anlar kamerada.

Olay, 18 Eylül Pazar günü Esenyurt Örnek Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, spotçu dükkanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, dükkanın kalabalık olmasını fırsat bilerek işletme sahibinin şarja bağlı olan telefonunu çaldı. Dükkan sahibinin ofisine gizlice girerek sağına soluna bakan hırsız, bir süre tereddüt ettikten sonra telefonu kablosundan çıkararak cebine attığını götürdü. Olay sonrası telefonunun kaybolduğunu gören mağaza sahibi, olayı fark ettikten sonra büyük bir şok yaşarken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Konu hakkında konuşan dükkan sahibi," Pazar günü öğle saatlerinde, müşteri vardı ve yoğundu. Bir tane adam gelip sağa sola baktı ve bir fırsatını bulup telefonu alıp kaçıyor. Pazar günü yoğun olduğu için çok kalabalıktı. Müşteri ile ilgilendik. Ben görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım. Görsem belki tanırım. Tabi ki gelse bir şeyler istese daha iyi olurdu. Parası olmayabilir, yardımcı olabilirdik ama böyle olunca insanın zoruna gidiyor. Adam kedi gibi sağına soluna bakıyor ve ondan sonra telefonu alıp gidiyor" dedi.