İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette kasa sırasında ortalık karıştı. Bir adam, tartıştığı yabancı uyruklu kadını kızının önünde darp ederken, çevredeki vatandaşlar adamı zorla uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı. Kasada sıra bekleyen bir adamla yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kadının üstüne yürüyen adam, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı. O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı. Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle adam, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.