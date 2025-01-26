Esenyurt Belediyesinin açtığı Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri çocukların ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlıyor. Sömestr tatili boyunca beş farklı branşta uygulanan eğitim modelleri ile çocuklar eğlenerek öğreniyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü, sömestr tatilinde 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri düzenledi. Bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi sağlamak amacıyla hayata geçirilen atölyeler, uzman öğretmenler eşliğinde çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlandı.

20’şerli gruplar halinde en az 2 saat süren atölyelere katılan çocuklar; Robotik Kodlama, Ritim, Kitap Ayracı, Taş Boyama ve Anadolu Masal Atölyeleri’nde eğlenerek öğrendi.

Çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı atölyelerle hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Eğitim Koordinatörü Okan Ceylan, “Sömestr tatili boyunca beş farklı bilim sanat atölyesi açtık. Amacımız çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirmek, kabiliyetlerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarını sağlamak. Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri ile çocuklarımız hem öğreniyor hem de eğlenceli bir tatil geçiriyor. Bundan sonraki süreçte de farklı atölyelerle çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacağız” dedi.

“Hem öğrendim hem eğlendim”

Ritim Atölyesi’nde eğitim alan Selin Mürvet Yılmaz ise şöyle konuştu: “Tatil için hazırlanan sinemalar, tiyatrolar, atölyeler çok güzel. Ben ritim atölyesine katıldım. Darbuka çalmayı öğrendim. Etkinlikler sayesinde tatilim çok güzel geçti. Evde boş durmak bize iyi gelmiyordu. Burada hem bir şeyler öğrendim hem de eğlendim. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim.”