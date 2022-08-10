Esenyurt Belediyesi, AKOM’dan gelen ‘İstanbul’da 3 gün boyunca sürecek şiddetli yağmur’ uyarılarının ardından ilçede gerekli önlemleri aldı. Riskli bölgelerdeki hanelerin tahliye edilmesi konusunda vatandaşları uyaran ekipler, muhtemel taşkınlara karşı mazgal ve rögarları da temizledi.

Esenyurt Belediyesi, AKOM’dan gelen ‘İstanbul’da 3 gün boyunca sürecek şiddetli yağmur’ uyarılarının ardından ilçede gerekli önlemleri aldı. Riskli bölgelerdeki hanelerin tahliye edilmesi konusunda vatandaşları uyaran ekipler, muhtemel taşkınlara karşı mazgal ve rögarları da temizledi.

Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM’un İstanbul’da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlara karşı yaptığı uyarılar sonrası teyakkuza geçti. Yaşanabilecek bir selde su baskınlarının yaşanmaması için gerekli önlemleri alan ekipler, riskli bölgelerde yer alan sokaklarda mazgal ve rögar temizliği yaptı, zabıta ekipleri tarafından yapılan anonslarla vatandaşlar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Riskli hanelerin tahliyesini de gerçekleştiren ekipler, barınma konusunda sorun yaşayan vatandaşlara destek sağladı.

“Gerekli önlemleri aldık”

Oluşabilecek su baskınlarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi görevlisi Memet Alkaşi, “AKOM’dan gelen yağmur uyarılarından sonra Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un talimatlarıyla mazgal kontrolleri, riskli hanelerde uyarılar ve anonslar yaparak insanları selin veya yağışın oluşturacağı olumsuz durumlara karşı korumaya ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Riskli hanelerde boşaltmaları konusunda uyarılar yaptık. Barınmayla ilgili sorunları olan ailelerde barınma konusunda destek oluyoruz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumda belediye çağrı merkezimiz, Whatsapp iletişim hattımız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilir” dedi.