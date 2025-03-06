Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Anaokulum Bahçemde" projesini ilçedeki sitelerde uygulamaya başlayacak. İstanbul Valisi Davut Gül’ün anaokulu çağındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime daha kolay ulaşabilmesi amacıyla başlattığı proje, kısa süre içinde Esenyurt’taki sitelerde hayata geçecek.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sitelerde yaşayan anaokulu çağındaki çocukların eğitim ve öğretime daha rahat ulaşabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı. İlk olarak ilçedeki HEP İstanbul sitesinde başlatılacak olan Anaokulum Bahçemde projesi kapsamında, sitelerdeki kullanılmayan alanlar değerlendirilecek. Bu projenin yanı sıra Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde, site sakinlerine yönelik çeşitli kursların da açılması hedefleniyor.

Site yönetimleriyle ortak çözümler üretiliyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Aksoy, "HEP İstanbul sitemizdeyiz. Bu sitede yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. Burada, İstanbul Valimiz Davut Gül’ün direktifleriyle hayata geçirilen Anaokulum Bahçemde projesini başlatmayı planlıyoruz. Site yönetimimizle birlikte, sitedeki kullanılmayan alanları inceledik ve bu alanları eğitim, sağlık ve spor yönünden nasıl değerlendirebileceğimizi tartıştık. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ile birlikte sitelerimizde çeşitli kurslar da açmayı planlıyoruz. Yine sitelerin peyzaj, atık yönetimi, eğitim alanları ve spor imkanları gibi çeşitli sorunlarını da çözüme kavuşturmak için çalışmalar yapacağız" dedi.