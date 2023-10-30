Esenyurt’ta apartmana girmek isteyen alkollü şahıs, eşi eve almayınca ortalığı birbirine kattı. Gece sokak ortasında bağırarak küfreden adam, eline aldığı taşları atarak evinin camlarını kırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan adam alkollü şekilde, yaşadığı apartmana girmek istedi. Eşi onu eve almazken sinirlenen şahıs, sokakta bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. “Neden içeri almıyorsun? Çocuklarının babasıyım” diyerek küfürler savuran adam, eline taş alarak evin camına defalarca fırlattı. Evin camları kırılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsa müdahale ederken yaşanan o anlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.