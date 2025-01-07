Esenyurt’ta el becerilerini geliştirmek ve meslek edinmek isteyen vatandaşlar için 53 farklı branşta kültür sanat eğitimi veriyor. Eğitimlerden faydalanan yaklaşık 20 bin kursiyer, hem zamanlarını verimli değerlendiriyor hem de sosyalleşiyor.

Esenyurt Belediyesi, el becerilerini geliştirmek ve meslek edinmek isteyen vatandaşlar için 53 farklı branşta kültür sanat eğitimi veriyor. Eğitimlerden faydalanan yaklaşık 20 bin kursiyer, hem zamanlarını verimli değerlendiriyor hem de sosyalleşiyor. Toplumun her kesiminden ilgi gören kültür ve sanat kurslarında haftanın 7 günü eğitim veriliyor. Kursiyerler, el sanatları ve müzik alanında öğrendikleri teorik bilgileri, uygulamalı derslerle pratiğe dökme imkanı buluyor. Belediyenin 21 ayrı kültür merkezinde gerçekleşen derslerde; resim, piyano, keman, gitar, ahşap boyama, amigurumi, biçki dikiş, katı’, kurdele nakışı, örgü, çanta tasarımı gibi branşların incelikleri öğretiliyor. Eğitimlere katılan kursiyerler, zamanlarını verimli şekilde değerlendirerek kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

“Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz”

Kursiyerlerin bir zanaat öğrenmenin yanı sıra tasarım ürünler yaparak kazanç sağladıklarını belirten Biçki ve Dikiş Kursu Öğretmeni Hünkar Aslan, “Kursumuzda kadın giyim üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu sene gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptık. Öğrencilerimizden kimisi buradan ayrıldığında kendi işini kurabilecek, kimisi ise profesyonel anlamda bu işi yapabilecek. Kursiyerlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şu an birçoğu tasarım yapıp ürünlerini satmaya başladı” dedi.

“El becerilerini keşfediyorlar”

Punch tekniği ile birçok farklı ürün ortaya çıkardıklarını ifade eden İğne Nakışı Kursu Öğretmeni Gülbahar Kanbur ise şöyle konuştu: “Bizim modülümüz basit iğne nakışları olarak geçiyor. Bunun içinde punch nakışı da var. Bu nakışta yastık işlemesi, çanta, runner, masa örtüleri yapıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir uğraş. Kadınların çok önemsediği ve tercih ettiği bir branş. O anlamda da çok güzel karşılık ve cevaplar alıyoruz. Kadınlar kendilerine bir zaman ayırmış oluyor. Bazı vatandaşlarımız var ki gerçekten el becerilerinin farkında değiller. Buraya geldiklerinde kendilerini buluyorlar, el becerilerini keşfediyorlar. Hem zamanlarını verimli kullanıyor hem de çok güzel dostluklar ediniyorlar.”

“Kendi tasarımlarımızı yapıyoruz”

Kursların kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Betül Akgün, “Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımız, öğretmenimiz gerçekten mükemmel. Kumaşın üstüne panç iğneyle ipleri işleyerek güzel ürünler çıkarıyoruz. Yaptığımız el emeği göz nuru ürünleri, sergilerde satarak ev ekonomisine destekte bulunuyoruz. Kendimiz tasarımlar yapabiliyoruz, kendimizi keşfedebiliyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar ediniyoruz” diye konuştu.