Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’ndan oluşan 400 kişilik dev dans ekibi, Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümüne özel sergilediği zeybek gösterisi ile izleyicileri hem coşturdu hem de duygusal anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen etkinlik kapsamında gösterilerin başlangıcında belediyenin halk dansları topluluğu, özel makyaj teknikleri ile kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e benzeten dans eğitmeni Mustafa Gümüş eşliğinde zeybek oynadı. Esenyurt’ta bir AVM meydanında gerçekleşen gösteriyi yaşlı ve genç olmak üzere her kesimden vatandaş, büyük ilgiyle izledi. Esenyurtluların hem gururlandığı hem de duygusal anlar yaşadığı etkinlikte dansçılar alkış yağmuruna tutuldu.

“400 dansçımızla birlikte hem Atatürk’ü andık hem de Cumhuriyet’imizin ruhunu buraya taşıdık”

Gösteriyi hazırlayan Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Gümüş, “Cumhuriyet’imizin 101. yılına yakışır bir kutlama programı organize ediyoruz. 400 dansçımızla birlikte hem Atatürk’ü andık hem de Cumhuriyet’imizin ruhunu buraya taşıdık. Bizleri her koşulda destekleyen, kültür ve sanata hayat şansı tanıyan, imkanlarımızı sunan Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Burada olmak bizim için çok gurur vericiydi”

Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları kursiyeri Nilgerin Yılmaz, “Öncelikle Başkanımız Ahmet Özer’e ve Mustafa Gümüş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak bizim için çok gurur vericiydi. Böyle güzel bir gösteri sergilediğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

“Cumhuriyet’i karşılamanın sevincini yaşıyoruz”

Cumhuriyet’in 101. yılını gururla karşıladıklarını söyleyen Funda Mert ise, “Bugün 400 yüz kişilik bir halk oyunları grubumuz ve Mustafa Gümüş hocamızla Cumhuriyet’i karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bu imkanı bize sağlayan Prof. Dr. Ahmet Özer’e çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet coşkusu üç gün boyunca sürecek

Esenyurt Belediyesi’nin üç gün boyunca devam edecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda Cumhuriyet Defilesi etkinliği, ardından halk müziğinin sevilen sesi Gökhan Gökmen sahne alacak. 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da eski belediye bahçesinden Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak fener alayının ardından 20.30’da ise sanatçı Ece Seçkin sahneye çıkarak Esenyurtlular ile buluşacak.