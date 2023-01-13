Yeni doğan Paketi ile ailelerin mutluğunu paylaşan Esenyurt Belediyesi, Derya ve Ali Akkaş çiftinin dünyaya gelen üçüz bebeklerinin 2 yıllık bez ve mama masraflarını üstlendi.

Yeni doğan Paketi ile ailelerin mutluğunu paylaşan Esenyurt Belediyesi, Derya ve Ali Akkaş çiftinin dünyaya gelen üçüz bebeklerinin 2 yıllık bez ve mama masraflarını üstlendi.

Esenyurt’ta yaşayan Derya ve Ali Akkaş çiftinin üçüz bebekleri dünyaya geldi. 36 günlük bebekler için Süleymaniye mahalle muhtarı Esenyurt Belediyesi’ni arayarak, bu süreçte aileye destek olmaları için başvuruda bulundu. Başvuru üzerine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü çifti evinde ziyaret ederek hem yeni doğan paketi hediye etti hem de dünyaya gelen Atlas, Aras ve Asil bebeklerin 2 yıl boyunca bez ve mama masraflarını üstleneceklerinin müjdesini verdi. Ziyarette ayrıca belediyede görevli sağlık personelleri anneye emzirme eğitimi vererek, gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

“Yanımızda oldular”

Desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye’ne teşekkür eden anne Derya Akkaş, “Zor bir süreç atlattık. Belirsizlikler için de dünyaya geldiler. Çok zor bir süreçti bizim için. Ama şükür daha iyiler. Hem mutluluk, hem endişe, hem korku var. Bu şartlar altında bebek dünyaya getirmek maddi manevi olarak tabii ki çok zor. Maddi olarak çok zor süreçten geçeceğimiz için Esenyurt Belediyesi’nin bazı yardımları oldu. Teşekkür ederim. Yanımızda olacağını bu süreçte bizi destekleyeceğini biliyorum. Kemal Deniz Bozkurt’a da özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Eksik olmasın. Onu çok seviyoruz” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Müdürlerle birlikte aileyi ziyaret ederek tebrik ettiklerini söyleyen Süleymaniye Mahalle Muhtarı Ali Rıza Çınar, “Mahalle sakinlerimizden Ali Akkaş ve Derya Akkaş’ın üçüz bebekleri olduğunu belediyemize bildirdik. Sağlık İşleri ve Sosyal Yardım İşleri müdürümüzle beraber bebeklerimizi ziyaret ettik. Destek olacakları sözünü aldık. Belediyeler bu günler için var. Böyle zamanlarda belediyeden destek alacağız ki anne baba da rahat etsin. Desteklerinden dolayı Kemal Başkanımıza mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.