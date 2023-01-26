Her alanda spora ve sporcuya destek olan Esenyurt Belediyesi, sömestir tatiline giren öğrencilere “Sömestir Şenliği” çerçevesinde bütün spor merkezlerinde 29 branşta kurs hizmeti veriyor.

Her alanda spora ve sporcuya destek olan Esenyurt Belediyesi, sömestir tatiline giren öğrencilere “Sömestir Şenliği” çerçevesinde bütün spor merkezlerinde 29 branşta kurs hizmeti veriyor.

Esenyurt Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sömestir tatilinde, ilçedeki öğrencilerin tatillerini daha verimli ve zinde bir biçimde geçirebilmeleri için spor faaliyetlerini yoğunlaştırdı. “Sömestir Şenliği” çerçevesinde belediye bünyesindeki tüm spor merkezleri 7-14 yaş arası çocuklara tatil boyunca 29 spor branşında hizmet veriyor. Sömestir tatilinde istedikleri branşlarda eğitim alan çocuklar hem tatillerini boş geçirmiyor hem sosyalleşiyor hem de spor dallarına yatkınlıklarını keşfediyor.

“Her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz”

Eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Esenyurt Belediyesi Masa Tenisi Eğitmeni Murtaza Buyruk, “15 gün sürecek olan bu aktivitelere öğrencilerimiz katılım sağlamakta ve katılımları sonucunda öğrencilere başarı sertifikası verilmektedir. Katılım yoğunluğu beklenenden daha fazla, belediyemiz malzeme ve tesis konusunda desteğini hiç eksik etmiyor. Her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte verdiğimiz eğitimlerde öğrenciler branşlarda aşinalık kazanıyorlar, aşina oldukları branşlara devam edebiliyorlar. Eğlenceli bir şekilde aktivitelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Burada zamanım çok iyi geçiyor”

10 yaşındaki Eylül, başarılı bir eğitim döneminin ardından sömestir tatilinin güzel geçtiğini belirterek, “Burada zamanım çok iyi geçiyor. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum, masa tenisi kursunda atış teknikleri öğreniyorum. Bu kursa başladığımda hiçbir şey bilmiyordum ama şu an masa tenisi konusunda çok iyiyim” ifadelerini kullandı. Sömestir Şenliği’nde kurs almak isteyen vatandaşlar 0212 699 51 55 telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilirler.