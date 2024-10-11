Esenyurt’ta kadınları bilinçlendirmek ve meme kanseriyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kanser tarama hizmeti veriliyor.

Esenyurt Belediyesi, kadınlar arasında en sık rastlanan ve erken tanıyla iyileşme ihtimali yüksek olan meme kanseri ile mücadeleye destek veriyor. Düzenlediği eğitim programlarıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çeken belediye, kadınlar için ücretsiz radyoloji hizmeti de sunuyor. İBB iş birliğiyle gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık Hizmeti ile 40 yaş ve üzeri kadınların mamografi, ultrason ve MR gibi işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor. Bu uygulamayla erken evrede kanser teşhisinin konulması ve kadınların doğru zamanda sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanıyor.

Hastalığın kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce tespit edilebildiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefi Ersoy Lale, “Kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kere mamografi çektirmesi, meme ultrasonografisi ve MR incelemesi yaptırması gerekiyor. Meme kanserinde erken tanı başarıya ulaştırıyor. Bu nedenle Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in öncülüğünde ilçemizdeki 40 yaş ve üzeri kadınlara mamografi hizmeti sunuyoruz. İBB iş birliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmada sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yaparak vatandaşlarımıza ulaştık. Çağrı merkezlerimiz üzerinden alınan başvurular sonucu servislerimizle kadınları radyoloji merkezine getirerek tedaviden yararlanmalarını sağladık. Hizmetimiz her ay düzenli olarak devam edecek” dedi.

“Mamografi için randevu alamıyorduk”

Meme kanseri taraması için hastanelerden randevu alamadığını belirten Gülçin Kaya şöyle konuştu: “Belediyemizin sağlık hizmetlerinden çok memnunuz. Mamografi çekilmek için randevu alamıyorduk, hastaneye gidemiyorduk. Belediyemiz servislerle bizi buraya getirdi. İşlemlerimiz ücretsiz olarak yapıldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Meme Kanseri Farkındalık Hizmeti’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğüne ulaşarak, kayıt yaptırabiliyor.