Esenyurt’ta sokak hayvanlarının güvenli bir ortamda yaşamaları için yeni hayvan barınağının yapımına başlandı. Orhangazi Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan barınağın duyurusunu Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy yaptı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki sokakları daha güvenli hale getirmek için önemli adımlar atıyor. İstanbul Valiliği’nin belediyelere gönderdiği genelge doğrultusunda, sokaklarda başıboş gezen köpeklerin toplanmaya başlanmasının ardından, ilçeye yeni bir hayvan barınağı da kazandırılıyor. Başkan Vekili Aksoy, Orhangazi Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik bir alanda Yarı Açık Hayvan Barınağı projesinin yapımına başladıklarını duyurdu. Bu yeni barınak, Esenyurtlular’ın sokaklarda huzur içinde yürüyebilmeleri için de önemli bir adım olurken aynı zamanda sokak hayvanlarının güvenli bir ortamda yaşamalarını da sağlayacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sokaklardan topladığı başıboş köpekler, bu barınakta sahiplendirilene kadar misafir edilecek.

"Her canın güvenliği bizim için önemli"

Belediye yetkilileri proje ile ilgili, "Her canın güvenliği bizim için önemli. Yeni barınak sayesinde sokakların güvenli hale getirme çalışmalarımız hızlanacak. Sokak hayvanlarımızın yaşam kalitesini artırırken, vatandaşlarımızın da daha güvenli bir şekilde sokaklarda yürüyebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.