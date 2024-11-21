Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolunda yağış nedeniyle kayan tır, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik uzun süre kapalı kaldı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ZE 8458 plakalı tır sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Tır bir anda kayarak makasladı ve yol içinde döndü. Arkadan gelen 2 binek aracın tıra çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların da yardımı ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Bölgede uzun süre trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan ticari taksi sürücüsü Osman Şapaloğlu yaşanan kazayı anlatarak, “Seyir halinde gidiyorduk arabayı kaydırdı. Biz de arkasındaydık. Yağış da vardı duramadık” dedi.