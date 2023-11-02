Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi sakinlerine daha iyi sağlık hizmeti sunulması amacıyla aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak binada yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

20 bin nüfusa sahip Esenyurt Mahallesi’nde eksikliği hissedilen aile sağlığı merkezi için Muhtar Selim Genç’in verdiği mücadele sonuç verdi. İpekyolu Caddesi’ne yakın bir noktada kiralanan bir binanın giriş katının merkeze dönüştürülmesi için başlatılan bakın onarım çalışmalarında sona gelindi.

Mahallede sağlık merkezinin açılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muhtar Selim Genç, “Yıllardır mahalle sakinlerimiz en ufak bir sıkıntıda farklı noktalarda bulunan sağlık merkezlerine veya hastaneye gidiyorlardı. Bunun üzerine muhtar olarak sıkı görüşmeler ve girişimlerde bulunduk. Şükür en sonunda mahallemize 8. Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin kurulmasına izin verildi. Şu an inşaat çalışmaları devam eden merkezimiz inşallah kısa sürede halkımızın hizmetine girecektir. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizler için büyük bir sorundu. İnşaatı biter bitmez görevlendirilecek doktorlar mahalle sakinlerimize hizmet verecek. Bu güzel hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.