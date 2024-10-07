Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, Resul Dindar konseriyle final yaptı. Festivalin son gününde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, son zamanlarda yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekti.

“Narin’in adını Esenyurt’ta yaşatacağız"

Esenyurt Belediyesi Kardeş Kültürler Festivali, Resul Dindar konseri ile muhteşem bir finale imza attı. Karadeniz fırtınasının estiği festivale Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Karadeniz İlleri Dernek Başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun ve binlerce Esenyurtlu vatandaş katıldı. Karadeniz’in sevilen sesi Resul Dindar’a çiçek takdimi için sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kamuoyunu derinden sarsan kadın ve çocuk cinayetleriyle ilgili konuştu.

Özer, Kadınların ve çocukların her daim yanında olacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kaydetti; “Biz, kederde, kıvançta, tasada biriz, beraberiz. Bu birliğimizi ve dirliğimizi kimse bozamaz. Maalesef zaman zaman üzücü olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Fatih’te iki genç kızımız katledildi. Daha önce de Narin kızımızı kaybetmiştik. Biz, Esenyurt’tan, tüm kadınlar adına haykırıyoruz: Kadın cinayetleri son bulsun. İnşallah Narin’in adını yaşatmak için yakın zamanda ismini bir yere vereceğiz” diye konuştu.

Kazım Koyuncu’ya selam gönderdi

Sahnede Resul Dindar’ı gördüğünde aklına 2005 yılında aramızdan ayrılan Karadeniz’in güçlü sesi Kazım Koyuncu’nun geldiğini belirten Başkan Özer, sanatçıyı andı ve binlerce yurttaşın alkışları eşliğinde Koyuncu’yu selamladı. Prof. Dr. Ahmet Özer birliğe, beraberliğe ve müziğin birleştirici gücüne dikkati çekerek şu ifadeleri kaydetti; “Yeşilin, mavinin hırçın dalgalarıyla buluştuğu coğrafyanın yiğit, mert insanları, Karadenizliler, hoş geldiniz. Bugün sizlere o engin coğrafyanın denizinden ve dağlarından süzülerek gelen bir sesi getirdik: Resul Dindar. Hoş gelmiş, sefa getirmiş! Değerli kardeşlerim, İl Dernekleriyle birlikte düzenlediğimiz Kardeş Kültürler Festivali’nin sonuna geldik. Biliyorum, festivalin bitmesini istemiyorsunuz ama her güzel şeyin bir sonu var. Size söz veriyorum; gelecek yıl çok daha görkemli, daha büyük bir festival yapacağız. Bu festivalin bu kadar güzel ve coşkulu geçmesinden dolayı Anadolu’nun dört bir yanından gelen, Esenyurt’u kendine yurt edinmiş siz değerli kardeşlerime sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Resul Dindar "Esenyurt’ta barış var, kardeşlik var"

Sanatçı Resul Dindar ise farklı şarkılarla kardeşlik halaylarına tanıklık edeceği için heyecanını dile getirerek şöyle konuştu; "Esenyurt’ta büyük bir heyecanla bizi bekleyen gençler var. Onlarla kucaklaşacağız, beraber şarkılar söyleyeceğiz. Sahnedeki atmosferi göreceğiz. Ben de oldukça merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Burada zaten barış ve kardeşlik var. Esenyurt önemli bir yer çünkü çok farklı kültürler bir arada. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Ege... Türkiye’nin dört bir yanından insanlar burada. Belki ben de bu akşam repertuarıma farklı şarkılar ekleyebilirim; herkese hitap etmek adına. Zaten kardeşliğin olduğu bir yerdeyiz, barışın olduğu bir yerdeyiz. İnşallah sahnede güzel şeyler yaşayacağız, göreceğiz. Müziğin birleştirici gücü her zaman var. Farklı kültürlerden insanlar müzikle bir araya gelebiliyor. Bu, bazen başkalarının başaramadığı bir şey Sanat böyle bir şey işte Sanat tarafsız olduğunda daha etkili oluyor. Herkes için sanat olmalı, böylece birleştirici bir rol üstlenir. Bugün de böyle bir atmosfer var. Hayırlısıyla güzel bir konser olacak inşallah” dedi.

Festival kardeşlik halayıyla son buldu

Festivalin son dakikalarında, Esenyurtlular, Resul Dindar’ın şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti. Karadeniz yöresinin vazgeçilmez enstrümanı olan kemençenin, saz ve sözle harmanlandığı gecede horonlar tepildi, kardeşlik halayları çekildi. Esenyurt’un enerjisinden etkilendiğini belirten Resul Dindar, halkın yoğun alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.