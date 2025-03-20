Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda sona yaklaşıldı. Hizmet Binası’nda incelemelerde bulunan Aksoy, binanın haziran ayında Esenyurlulara hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sağlık Bakanlığı ile birlikte ilçenin sağlık sorunlarına çözüm üretecek adımlar atıyor. Göreve geldiği günden bu yana sağlık alanında birçok projeyi hayata geçiren Aksoy, Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası’nın kısa sürede hizmete açılması için gerekli destekleri vereceklerini söyledi. Aksoy, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile birlikte haziran ayında etap etap hizmete girmesi planlanan ek binanın inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Esenyurt’a 250 yataklı devlet hastanesi

Hastanenin ihtiyaç duyulan ulaşım altyapısı ve gereken ek imalatlarını kısa sürede tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Vekili Aksoy, "250 yataklı hastanemizde 45 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Hastanemize yaklaşık 500 araçlık otopark yapılmış. Bu otoparkın yol bağlantıları ve hastanenin gerekli çevre düzenlemeleri konusunda belediye olarak destek vereceğiz. İnşallah bu önemli yatırım Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın öncülüğünde haziran ayından sonra vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.