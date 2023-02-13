Esenyurt Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde onlarca vatandaşın hayatını kurtarırken Hasta Nakil Ambulansları ise yaralıların hastaneye naklini gerçekleştirdi. İlçeden 13 yardım tırı, iş makineleri ve teknik ekibinin gönderildiği bölge için Esenyurtlu kadınlar da üretime başladı.

Esenyurt Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde onlarca vatandaşın hayatını kurtarırken Hasta Nakil Ambulansları ise yaralıların hastaneye naklini gerçekleştirdi. İlçeden 13 yardım tırı, iş makineleri ve teknik ekibinin gönderildiği bölge için Esenyurtlu kadınlar da üretime başladı.

Esenyurt Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için birçok çalışma yürütüyor. İlk anlardan itibaren afet bölgesine gönderilen ESAK personelleri arama ve kurtarma çalışmalarında onlarca kişinin hayatını kurtarırken, Hasta Nakil Ambulansı ve sağlık personelleri de enkaz altından çıkarılanlara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye nakillerini gerçekleştirdi. Teknik ekip ve iş makinelerinin yanı sıra 110 personelin de gönderildiği bölgede hem hasar tespit çalışmaları yapılıyor, hem de Esenyurt’tan giden yardımlar depremzedelere iletiliyor. Afet bölgesinde koordinasyonu sağlayarak çalışmalara destek veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise orada oluşturduğu toplanma merkezinde gönderilen yardımları köylerdeki afetzedelere ulaştırıyor.

Onlarca cana umut oldular

Bölgede yoğun çalışma yürüten ve her gelen ihbarı değerlendiren ESAK ekipleri, ilk günden beri onlarca cana umut oldu. Enkazda büyük bir titizlikle gece gündüz çalışan ekipler, oluşturdukları yaşam koridoruyla birçok kişiye sağ olarak ulaşmayı başardı. İlk görevlerinde büyük başarı elde eden ekibe Başkan Bozkurt da sahada destek verdi.

Ambulanslar yaralıları taşıdı

İlk günden beri deprem bölgesinde çalışmalara katılan belediye sağlık personelleri ve Hasta Nakil Ambulansı arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yararlılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere naklini gerçekleştirdi.

İş makineleri ve arama kurtarma araçları bölgede

Depremin hemen ardından Hatay’a giderek enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarına katılan ESAK ekibinden sonra belediye bünyesindeki arama kurtarma araçları da bölgeye gitti. Bunların yanı sıra gönderilen 2 kepçe, 1 kamyonet, 1 otobüs, 1 adet arazi aracı ve mühendislerden oluşan teknik ekip de sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

13 tır yardım gönderildi

Bölgede temel bakım ve ihtiyaç malzemelerine duyulan ihtiyaca duyarsız kalmayan Esenyurt Belediyesi’nin başlattığı kampanyaya yardımlar yağdı. Toplanarak ayrıştırılan öncelikli ihtiyaç malzemeleri 13 tırla afet bölgesine gönderilirken, geride kalan binlerce yardım kolisi ise bölgeye iletilmeye devam ediyor. Giden tırlardaki malzemeler ekipler tarafından hem oluşturulan toplama merkezinde hem de tek tek köyleri gezerek depremzedelere dağıtılıyor.

Kadınlar üretime depremzedeler için üretti

Esenyurtlu kadınlar el emeği ürünlerini bu kez depremzedeler için üretti. Belediyenin el sanatları kursunda eğitim alan kadınların ürettiği battaniye, kazak, bere gibi birçok ürün, özenle paketlenerek afet bölgesine ulaştırıldı.

Minibüsçüler bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı

Depremin yaralarını sarmak için kampanya başlatanlardan biri de Esenyurtlu 113 No’lu Minibüsçüler Kooperatifi oldu. 219 minibüs hattı bulunan minibüs esnafı bir günlük hasılatını deprem bölgesine bağışladı.