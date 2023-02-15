Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, afet bölgesine 36 kişilik ekip daha gönderdi. İçerisinde sağlık personellerinin de bulunduğu ekip, yardımların dağıtılmasının yanı sıra hasar tespit çalışmaları ve çevre temizliği gibi işlemlerde görev alacak.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, afet bölgesine 36 kişilik ekip daha gönderdi. İçerisinde sağlık personellerinin de bulunduğu ekip, yardımların dağıtılmasının yanı sıra hasar tespit çalışmaları ve çevre temizliği gibi işlemlerde görev alacak.

10 ili etkileyen depremin ilk gününden itibaren bölgeye desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, saha çalışmaları için 36 kişilik ekibi daha Hatay’a yolladı. Başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de içerisinde bulunduğu yeni ekip, 10 gündür afet bölgesinde görev alan belediye personellerinden görevi devralarak çalışmalara devam edecek. İçerisinde sağlık personellerinin de bulunduğu ekip, deprem bölgesindeki acıları hafifletmek için gönderilen yardımların vatandaşlara iletilmesinin yanında sağlık ve çevre temizliği anlamında da hizmet verecek.