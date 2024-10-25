Esenyurt Belediyesinin Ekim ayı Meclisinin 3. Birleşimi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Belediyenin 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturumda tahmini bütçe 10 milyar 454 milyon 132 bin TL olarak belirlendi.

Esenyurt Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçe, Performans ve Yatırım Programı, Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü. Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Oylama öncesi göreve geldiği günden bugüne yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Özer; sadece İstanbul’da değil, Türkiye’de belediye hizmetleri alanında birinci sırada olduklarını belirtti. Konuşmasında bundan sonra da pek çok belediyeye örnek olacak hizmetleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Özer; sosyal belediyecilik, eğitim, temizlik, ulaşım ve sağlık gibi başlıklarda yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan oylama sonuncunda, 2025 yılı gelir-gider bütçesi 10 milyar 454 milyon 132 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, Başkan Özer belirlenen bütçenin önce Esenyurt’a sonra İstanbul’a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

“Esenyurt hizmette birinci sırada”

Konuşmasına 6 ayda Esenyurt’ta yaptığı hizmetlere değinerek başlayan ve hizmet bazında Türkiye’de birinci belediye olduklarını açıklayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer şunları söyledi:

“Arkadaşlar ben klasik bir siyasetçi değilim. Ben işimi ciddiye alıp ciddiyetle yapmak istiyorum. Varsa bir yanlışım uyarılarınızı memnuniyetle dikkate alırım. Asla bilerek yanlış yapmam. İş olan yerde yanlışlık, eksiklik olabilir. Önemli olan niyettir. Bilmenizi isterim ki benim niyetim bu topluma karşı halisanedir. Bir akademisyen, bir üniversite profesörü Başkanın bu işleri iyi yapabileceğini topluma, halka göstermek istiyorum. İyi hizmetler yapalım ki bir iz bırakalım. Başka bir amacımız yok. Şimdi buradan ilan ediyorum. Hatta sizler de bundan gurur duyabilirsiniz. Esenyurt Belediyesi 6 ayda yaptığı hizmetler anlamında Türkiye’de birinci belediyedir. Örneğin temiz, yeşil ve ulaşılabilir bir Esenyurt için ne yaptık arkadaşlar? Temizlik filomuzu tamamen yeniledik. 114 tane çöp aracı aldık. 790 adet yeni çöp konteyneri aldık. Kasım ayında bin adet daha almayı planlıyoruz. Bunlar iş değil mi temizlik için? Temizlikle ilgili bugüne kadar 42 temizlik personeli ve şoför aldık. Yani bugüne kadar onların dışında da kimseyi belediyeye almış değiliz. Çünkü ihtiyaç var. Daha da alacağız imkanlarımız çerçevesinde. Ben de Esenyurt’un temiz olması için gece gündüz demeden düşünüyorum, gayret sarf ediyorum. Bunu yapmadığımız takdirde hasta bir kentle karşı karşıya kalırız. O nedenle Temiz Yurt Esenyurt’u el birliğiyle oluşturacağız" dedi.

"Yaptığımız hizmetleri cebimize koyup götürmeyeceğiz"

Esenyurt Yaşam Vadisi yaptıklarını belirten Özer, "100 bin metrekare alana sahip. Şimdi alanlarını yaptık, yürüyüş yolları yaptık, bisiklet yolları yaptık, oyun alanlarını kuruyoruz. Büyük paralar harcıyoruz. Bunları cebimize koyup götürecek değiliz ki. İnsanlar çıksınlar, nefes alsınlar, bir mesire alanında dolaşsınlar diye yapıyoruz. Bu halk bunu hak ediyor. Esenyurt halkı buna layık. İstiklal Mahallesi’nde bir park açtık. Evet, küçük bir park ancak küçük olmasının sebebi geçmiş dönemin belediyeleridir. Büyük bir yer bırakmamışlar. Yaşam Vadisi dediğimiz 100 bin metre kare yer de Botaş boru hattının üzerinde yer alıyor. Eğer Botaş boru hattı oradan geçmeseydi orada bir arazi de bulamayacaktık. Mahalle aralarında kalan atık arsaları insanlara bir nefes borusu olsun diye, park yapalım diye arkadaşlarıma talimat verdim. 14 tane böyle çalışmamız da sürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde 10 bin metre kare büyüklüğünde bir park yaptık. Atatürk Mahallesi parkını açtık. Kültür ve sanatın başkenti diyoruz Esenyurt için. Bakın üç ayda üç tane büyük festival yaptık arkadaşlar. Birinci festival uluslararası bir festival olan Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’ni yaptık. 35 ülkede 550 kişiyi Esenyurt’ta ağırladık. Buradan çok da mutlu olarak bizi, kültürümüzü, dostluğumuzu yüreklerine koyup kendi ülkelerine gittiler. Ardından bir gençlik festivali yaptık ağustos ayının içerisinde. Ardından eylül sonu ve ekim başı itibariyle bir Kardeş Kültürler Festivali yaptık. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi geldi. Herkes türküsünü, şarkısını söyledi, halayını çekti, horonunu oynadı. Evet, biz de çıktık orada, Batmane Batmaneyi söyledik. Kötü mü oldu yani? Biz bunu insanlara göstermek istiyoruz. İnsanlara diyoruz ki kültürlerimiz bir zenginliktir. Herkesin dili, türküsü, oyunu bizi zenginleştiriyor. Türkiye zengin bir yerdir doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile biz hepimiz kardeşiz. Bizim adlarımız farklı olsa bile soyadımız Türkiye’dir. Ülkemize hizmet yapmak yoluyla sahip çıkıyoruz. En büyük yurtseverlik de budur Mustafa Kemal’in dediği gibi. Biz bu hizmetleri de giderek arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

“6 aşevi daha açacağız”

Sosyal belediyecilikle ilgili bazı başlıkları sıralayan Özer, "Bir merkez caminin altında bir aş evi açtık. Günlük on beş bin kapasiteye daha sonra belki otuz bine çıkabilecek bir kapasitesi var. Evet, oranın daha önce fiziki yapısı oluşmuştu ama biz yaptık, biz ayağa kaldırdık. Biz ayrıca hem Akçaburgaz’da hem İstiklal Mahallemizde iki tane daha aşevi açtık. Ve o aşevlerimizden her gün birinde bin beş yüz, diğerinde bin vatandaşımız günde üç porsiyon sıcak yemeği ücretsiz olarak yiyor. Helal olsun. Yani bizim ahlakımıza, dinimize göre ‘komşusu aç yatan tok bizden değildir.’ Onun için bu yurttaşlarımıza biz arkamızı dönemeyiz. Bunlardan sonra 6 aşevi daha açacağız. Bunların hepsi yatırım. Bu insanlarımıza el uzatmak durumundayız. İki tane kent lokantasının yakın bir gelecekte açılmasıyla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. İki tane biz iki tane de Büyükşehir açacak. Bu yolla halkımızın ucuz yemek yiyebileceği ortamlar sağlayacağız. 7 Kasım’da cemevinin temelini atacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da gelecek. Sizler de davetlisiniz. Ayrıca bugüne kadar hiçbir emekli evi yoktu. Bir emekli evini yaptık. Neredeyse tamamlar hale getirdik. Arsa satışı konusuna gelince de bugüne kadar bir metre para arsa satmış değiliz. Ayrıca gelir gelmez altı yüz milyon civarında bir borçlanma yetkisi aldık. Onun da bir kuruşunu kullanmadık. Şimdilik kullanmayı da düşünmüyorum inşallah. İşte el birliğiyle altı ayda yapmış olduğumuz hizmetler halkımız tarafından takdir görüyor. Bu da bizim motivasyonumuzu artırıyor, sorumluluğumuzu büyütüyor. Biz bu sorumlulukla halkımızın bu güvenine layık olabilmek için üstün bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bütçemizi de bu anlayışla biraz sonra oylayacağız. Bu nedenle Meclisimizde alınan tüm kararların halkımıza, yurttaşlarımıza, Esenyurt’umuza, İstanbul’umuza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.