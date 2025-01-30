Daha temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor, çöp konteynerlerini mobil araçlarla dezenfekte ediyor. Titizlikle yürütülen temizlik çalışmaları vatandaşlardan tam not alıyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ilçede yaşayabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, meydan, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları mobil araçlarla süpürüyor, tazyikli suyla yıkıyor ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Ekipler, rutin kent temizliğinin yanı sıra vatandaşları çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

“Sokaklarımız çok temiz ve düzenli”

Belediyenin taleplere çok hızlı dönüş sağladığını belirten Esenyurt Merkez Mahallesi Muhtarı Barış Çamlıbel, “Sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlar da bunun farkında. Sokaklarımızı gezdiğinizde ışıl ışıl olduğunu görebilirsiniz. Genel gidişat oldukça iyi. Mahalle halkını dinlediğimizde, onlar için sokakların ve çöp toplanmasının önemli olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Meydanı da sürekli temiz ve düzenli. Temizlik işlerinden şu an çok memnunum. Bu konuda belediyemize ve personele teşekkür ediyorum” dedi.