Şehit aileleri ile gaziler onuruna düzenlenen vefa ve minnet iftarında konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Bu mübarek Ramazan ayında, böylesi bir iftar sofrasında sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten büyük bir onur duyuyorum. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz. Esenyurt Belediyesi olarak her şartta yanınızdayız" dedi.

Esenyurt Belediyesi, şehit aileleri ile gaziler onuruna vefa ve minnet iftarı düzenledi. Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye hafızlık birincisi Yusuf Akgül’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı.

"Her şartta yanınızdayız"

Programda yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerin daima yanında olacaklarını söyleyen Başkan Vekili Aksoy şu ifadeleri kullandı: "Bu mübarek Ramazan ayında, böylesi bir iftar sofrasında sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten büyük bir onur duyuyorum. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz. Şehitlik mertebesi peygamberlikten sonraki en yüksek mertebedir. Bir gül bahçesine girer gibi vatan toprağına düşen aziz şehitlerimize ve ülkemizin birliği ve bütünlüğü için üstün cesaret ve kahramanlıklar gösteren siz değerli gazilerimize minnet borçluyuz. Şehitlerimiz istiklalimizin ölümsüz sembolleridir. Onlar al bayrak göklerde özgürce dalgalanabilsin, bizler özgürce yaşayabilelim diye şehit olup Peygamberin(Sallallahü teala aleyhi ve sellem) aguşuna koştular. Vatan sevgisi ve fedakârlığın sembolü olan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarının her zaman yanında olmak, onlara sahip çıkmak, devletimizin ve bizlerin öncelikli ve en önemli görevlerindendir. Her şartta yanınızda olduğumuzu unutmayınız. Bir kez daha milleti, bayrağı, vatanı ve devleti için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, bu kutlu mücadele sırasında yaralanan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."