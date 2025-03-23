Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların iftardan sonra da spor yapabilmesi için "Nöbetçi Spor Salonu" uygulaması başlattı. Bağlarçeşme Merkez Spor Kompleksi’nde hayata geçirilen uygulama, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayında da spor yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla Nöbetçi Spor Salonu uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında, Bağlarçeşme Merkez Spor Kompleksi iftardan sonra da hizmet vermeye başladı. Ramazan boyunca Esenyurtlular, iftarın ardından spor salonuna gelerek diledikleri gibi antrenman yapabiliyor. Bu sayede vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanırken, oruç nedeniyle gün içinde spor yapamayanlar için de önemli bir fırsat sunuyor.

"Üyelere özel program oluşturuyoruz"

Sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet eden Esenyurt Belediyesi Spor Antrenörü Muhammed Ekiz, "Uzun yıllardır üyelerimizden iftar sonrası spor hizmeti verilmesi için talep alıyorduk. Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Spor Müdürümüzün desteğiyle bu ihtiyaca yönelik bir adım atıldı ve burayı pilot salon olarak iftar sonrası da hizmet vermeye başladık. Tüm salonlarımızdaki üyelerimiz burada antrenman yapma imkanı buluyor. Üyelerimize özel programlar oluşturuyoruz" dedi.

"Bu güzel hizmet için belediyemize teşekkür ederiz"

Hizmetten memnun olduğunu söyleyen Emir Cantepe ise şöyle konuştu:

"Ramazan ayında da belediyemizin sunduğu spor hizmetlerinden yararlanabiliyoruz. İş çıkışında buraya gelip rahatlıkla spor yapma imkânı buluyoruz. Belediyemizin ve spor salonumuzun sunduğu imkânlardan oldukça memnunuz. Bu güzel hizmet için başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Spor salonundaki aletler oldukça kaliteli. Ayrıca antrenörlerimiz de bizimle yakından ilgileniyor. Herkese bu hizmetten yararlanmalarını tavsiye ederim."