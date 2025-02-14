Esenyurt Belediyesi, verdiği sağlık hizmetleri ile durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastaların hayatını kolaylaştırıyor. Sağlık ekipleri, serum, iğne, pansuman ve hastaneye ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.

Evde sağlık ve ambulans hizmeti ile ilçede yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastaların yanında olan Esenyurt Belediyesi, destek talebinde bulunan vatandaşları soğuk kış günlerinde de yalnız bırakmıyor. Hastalara aynı gün içerisinde dönüş yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık teknikerleri aracılığıyla evde serum, iğne, pansuman gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Ambulans ekipleri ise yatağa bağımlı vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlayarak, işlemleri tamamlanan hastaları yeniden evlerine bırakıyor.

"Çok memnun kaldım"

Hizmetin hayatını kolaylaştırdığını söyleyen hasta yakını Kader Demirar, "Babamı hastaneye götürürken çok zorlanıyordum. Bu hizmeti duydum. Aradım, hemen geldiler, çok ilgilendiler. Çok memnun kaldık. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

Begüm Can Kerimova ise, "Ambulans hizmetinden çok memnunuz. Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyoruz. Saatinde hastaneye ulaşmamızı sağlıyorlar, sonra evimize geri bırakıyorlar" diye konuştu.

Haftanın 7 günü ücretsiz olarak sunulan hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabiliyor.