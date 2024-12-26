Esenyurt Belediyesi, modern ambulansları ile vatandaşların güvenli bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlıyor. Haftanın 7 günü ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, durumu hastaneye gitmeye uygun olmayan yatağa bağımlı, engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ambulans hizmeti sunuyor. Hastalar tedavi programlarına göre sağlık teknikerleri tarafından evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor. Burada işlemleri tamamlanan kişiler, ambulans ile yeniden evlerine bırakılıyor. Başarılı bir şekilde yürütülen bu hizmet, vatandaşların takdirini topluyor.

Diyaliz hastalarına özel program

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, sürekli diyalize girmek zorunda olan böbrek hastalarına da hizmet veriyor. Diyaliz hastaları için oturdukları mahalle, tedavi gördükleri diyaliz merkezleri ve tedavi günleri konusunda özel bir program hazırlanıyor. Ardından hastaların, bu program çerçevesinde evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlanıyor.

“Bu hizmeti gönülden yapıyoruz”

Belediye bünyesindeki 7 modern ambulans ile vatandaşlara hizmet verdiklerini söyleyen Sağlık Personeli Zeynep Akbulut, “Bu hizmeti gönülden yapıyoruz. Vatandaşlarımız, ambulans birimine ulaşarak talep oluşturuyor. Birimimizin yönlendirmesiyle sabah erken saatlerde görevimize başlıyoruz. Hastalarımızın evlerine giderek durum değerlendirmesi yapıyoruz ve ilgili sağlık kuruluşlarına nakillerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden ambulans birimine bağlanarak başvuruda bulunabilir.