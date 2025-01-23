Esenyurt Belediyesinin açtığı piyano kursuna her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Esenyurt Belediyesi, gençlerin farklı yetenek kazanması için açtığı eğitim kursları ilgi görmeye devam ediyor. Esenyurt Belediyesinin kültür merkezlerinde haftanın 4 günü teorik ve uygulamalı olarak yapılan dersler, kursiyerlerin müzik becerilerinin artmasına katkı sağlıyor. Derslerde, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği, parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, majör ve minör akorlar gibi birçok teknik öğretiliyor.

İleride piyanist olmak istediğini söyleyen İpek Karakuş, "Ben 3 senedir piyano çalıyorum. Öğretmenimiz sayesinde çok güzel şeyler öğrendik. Gelişim gösterdiğimi hissediyorum. Piyanist olmak istiyorum. Gelecekte piyanoyla daha çok vakit geçireceğimi düşünüyorum. Burada hem piyano öğreniyoruz hem de eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bize bu hizmetleri sağlayan Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.