Esenyurt’ta faaliyet gösteren 18 amatör futbol kulübü, 3 binin üzerinde sporcu belediyenin antrenman sahalarından ücretsiz faydalanıyor.

Esenyurt Belediyesi, sporun gelişmesi ve amatör spor kulüplerinin güçlenmesi için önemli adımlar atıyor. İlçede faaliyet gösteren 18 amatör futbol kulübü, 3 binin üzerinde sporcu belediyenin antrenman sahalarından ücretsiz faydalanıyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporculara, antrenmanlar ve müsabakalarda kullandıkları malzemeler ücretsiz olarak sağlanıyor. Sporcuların antrenmanlara ulaşımı da belediye tarafından karşılanıyor.

Esenyurt Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi Sorumlusu Necip Özkan, belediyenin amatör spor kulüplerine sağladığı destekler hakkında şunları söyledi: "Amatör ligde yer alan 18 futbol kulübümüze ulaşım, halı saha gibi çeşitli destekler sağlıyoruz. Tesislerimizde haftanın 7 günü 3 bin lisanslı sporcu antrenman yapıyor. Ayrıca sporcularımız, fitness salonlarımızdan da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kulüplerimize her yıl kıyafet, ayakkabı ve antrenman ekipmanları gibi malzeme desteği sağlıyoruz. Hafta içi antrenman yapan sporcular, hafta sonları da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönlendirilen maçlarını sahalarımızda gerçekleştiriyor."

"Belediyemizin sağladığı desteklerle maçlara hazırlanıyoruz"

Esenyurt’taki amatör kulüpler, belediyenin sunduğu imkanlarla maçlara hazırlanıyor. Spor Kulübü Sorumlusu Bilgin Saykolu, "Belediyenin katkıları olmasa, kulüplerimizin antrenman yapması ve maçlara katılması çok zor olurdu. Malzeme desteği, nakdi yardımlar, antrenman tesislerinin kullanımı gibi birçok konuda destek alıyoruz. Bu imkanlar sayesinde çocuklarımız profesyonel kulüplerin seçmelerini kazanabiliyor. Belediyemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Esenyurt Belediyesi, amatör sporun gelişmesine verdiği desteklerle ilçedeki sporcuların başarılarına katkı sağlamayı sürdürüyor.