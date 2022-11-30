Esenyurt Belediyesi ve sanatçı Metin Şentürk’ün çabaları ile ilçeye yeni bir park kazandırıldı. Engelli çocukların eğitim hayatında yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen projede, okul öncesinde çocukların kaynaştırılması amaçlandı. Metin Şentürk’ün öncülüğünde kurulan parkın açılışına ise Esenyurt Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Esenyurt Belediyesi ve sanatçı Metin Şentürk’ün çabaları ile ilçeye yeni bir park kazandırıldı. Engelli çocukların eğitim hayatında yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen projede, okul öncesinde çocukların kaynaştırılması amaçlandı. Metin Şentürk’ün öncülüğünde kurulan parkın açılışına ise Esenyurt Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelli çocukların okul hayatına başladığında yaşadığı problemlere dikkat çekmek amacı ile Esenyurt Belediyesi ve sanatçı Metin Şentürk’ün çabaları ile başlatılan park projesinde sona gelindi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Spor Parkı içerisinde kurulan etkinlik alanında tüm çocukların bir arada oynaması ve ilerleyen yıllarda ise aynı okul sıralarında sorun yaşamadan oturması amaçlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen açılışta renkli görüntüler ortaya çıktı.

“Yaşamın birlikte paylaşılması gerektiğini anlatmak istedik”

Proje hakkında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bu proje yaşamın birlikte paylaşılması gerektiğini anlamak açısından, farkındalık oluşturmak açısından çok önemli bir yatırım. Çocuklarımızın engellerine, kökenlerine, inançlarına bakılmaksızın bir arada yaşamayı görmeleri, tatmaları lazım. Bizim ise bu durumun önünü açmamız lazım. Metin Bey’de bu duygu ve düşüncelerle ‘Bir şeyler yapmak istiyorum’ dedi. Sonra bunu yapabilir miyiz diye düşündük ve Metin Bey’in önemli ölçüdeki katkılarıyla proje hayata geçirildi. Üst yapıyı Metin Bey sağladı, üst yapıyı ise belediyemiz karşıladı. Onun adının buraya verilmesi de çok güzel oldu çünkü aynı zamanda kendisi bir mücadele abidesi. Yaşam karşısında engel tanımamış, bu konuda da topluma ders vermiş bir kişilik. Bu nedenle adının buraya verilmesi çok önemli” dedi.

“Bu dünya tek tip insana göre olursa değil, her tip insana göre olursa güzel olur”

Çocukların birlikte oynamasını ve kaynaşmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan sanatçı Metin Şentürk, “Ben ismimin parka verildiğini burada öğrendim. Ben sadece başkanımdan bize bir yer tahsis etmesini istedim. Bu dünya tek tip insana göre olursa değil, her tip insana göre olursa güzel olur. Bunu yapmak için her yere gücümüz yetmeye bilir ama bir yerden başlamalıyız. Bu nedenle bizim engelli çocuklarımız ile engelsiz çocuklarımızın okullarda bazı farklılıklarından dolayı problem yaşamasının önüne geçmek istedik. ‘Nereden başlarsak daha kolay olur’ dedim, ‘okumadan önce neresi var’ dedim ve park fikri aklıma geldi. Birlikte oynamayan çocuklar aynı sıralarda da okur diye düşündüm” dedi.