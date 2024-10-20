Esenyurt Belediyesi ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti ile dar gelirli vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlanıyor.

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt’ta, vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişmekte zorlanıyor. Sadece bir devlet hastanesi olan ilçede, randevu alamayan hastalar çareyi İstanbul içindeki hastanelere gitmekte buluyor. Esenyurt Belediyesi, dar gelirlilerin yoğun olarak yaşadığı kentte, vatandaşların ulaşımını bünyesindeki hasta nakil araçlarıyla ücretsiz olarak sağlıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde işe koyulan belediye ekipleri, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen vatandaşları evlerinden alarak, mobil sağlık araçlarıyla İstanbul içindeki sağlık kurumlarına ulaştırıyor. Tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar, yeniden evlerine bırakılıyor. Vatandaşlar, hayatlarını kolaylaştıran bu uygulamadan dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür ediyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Birim Sorumlusu Aykut Lale, “Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hasta nakil hizmeti sunuyoruz. Kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yüzde 40 raporlu engelli hastalarımızı tedavi alacakları hastanelere güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız raporlarını bize iletiyor. Bu doğrultuda başvurularını değerlendiriyoruz. Uygun görüldüğünde nakil hizmetimizi başlatıyoruz. Araçlarımız sabah erken saatlerde hareket ediyor. Vatandaşlarımızı evlerinden alarak hastanelere götürüyor, işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine geri getiriyoruz. Belediye olarak en önemli önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı” dedi.

Vatandaşlar hizmetten randevu alarak faydalanabiliyor

Randevu sistemiyle verilen bu hizmetten diyaliz hastaları, engelli bireyler ve kanser hastaları; hastane randevusu, emar ve tomografi gibi tüm tedavi işlemlerinde ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Vatandaşlar, en az 1 gün önceden belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlanıp randevularını kolaylıkla alabiliyor.