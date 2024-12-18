Esenyurt Belediyesi, kışa hazırlık çalışmalarını tamamladı. İlçede kış şartlarıyla mücadele çerçevesinde 850 personel, 6 ambulans, 4 ikram aracı, 90 araç ve iş makinesi görev yapacak. Kışla mücadele hazırlıklarını denetleyen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy,"100 araç ve personelimizle birlikte karla mücadele edeceğiz. Yaklaşık bin 500 ton tuz stokumuz var. 160 kilometrelik alanda hizmet vereceğiz. 68 kilometrelik alanda da diğer birimlerle irtibatlı bir şekilde çalışacağız" dedi.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte, Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilçede kar yağışı ve don olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Kışla mücadele çalışmaları kapsamında görev yapacak personel, 100 araç ile belirlenen noktalarda hazır bekliyor. Ani kar yağışına karşı yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için de bin 500 ton tuz stoku tedarik edildi. Çalışmalarda 850 kişilik ekip; 12’si kar küreme aracı olmak üzere 90 iş makinesi ve mobil mücadele aracı, 4 ikram aracı ve 6 ambulans ile 43 mahallede 24 saat boyunca hizmet verecek.

“160 kilometrelik alanda hizmet vereceğiz”

Kışla mücadele hazırlıklarını denetleyen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, “100 araç ve personelimizle birlikte karla mücadele edeceğiz. Yaklaşık bin 500 ton tuz stokumuz var. 160 kilometrelik alanda hizmet vereceğiz. 68 kilometrelik alanda da diğer birimlerle irtibatlı bir şekilde çalışacağız. Ben de bir işçi çocuğuyum. Babam Karayollarında çalışıyordu. Karda, kışta çalışmanın sıkıntılarını biliyorum. Ailelerinize çok selam söyleyin. Ben emekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu işi Başkan Yardımcımız Ümit Ünal ile birlikte müdürlüklerimiz ve kaymakamlığımızın koordinasyonunda birlikte çözeceğiz. İlerleyen aşamalarda belediyemiz ve kaymakamlığımızın kriz masasını birleştireceğiz” dedi.

Yetkililer, olumsuz kış şartlarında herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların, taleplerini belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden ilgili birimlere iletebileceğini bildirdi.