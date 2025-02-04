Esenyurt Belediyesi, kışa hazırlık çalışmalarını tamamladı. İlçede kış şartlarıyla mücadele kapsamında 850 personel, 6 ambulans, 4 ikram aracı, 90 araç ve iş makinesi görev yapacak.

Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), muhtemel kar yağışı uyarısının ardından vatandaşların gündelik hayatını olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirleri aldı. Kışla mücadele çalışmaları kapsamında görev yapacak personel, 100 araç ile belirlenen noktalarda hazır bekliyor. Ani kar yağışına karşı yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için de bin 500 ton tuz stoku tedarik edilirken, çalışma kapsamında 850 kişilik ekip, 12’si kar küreme aracı olmak üzere 90 iş makinesi ve mobil mücadele aracı, 4 ikram aracı ve 6 ambulans ile 43 mahallede 24 saat boyunca hizmet verecek. Ekipler, buzlanma riskine karşı rampalı yollara, sokaklar ve kamu binalarının önüne hazırladıkları tuz çuvallarını bıraktı.

Kışla mücadele çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Yol Bakım Bölge Şefi Adnan Abat, "Belirlediğimiz rampa ve eğimli caddelere tuz çuvalları bırakıyoruz. Olası bir kar yağışında ekipler ana artellerden başlayarak tuzlama çalışması yapacak. Vatandaşlarımız acil durumlarda bu tuzları kullanabilecek. Esenyurtluların huzur ve güvenliği için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.