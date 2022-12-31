EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından soğuk kış günlerinde emekli olma hayaliyle SGK önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin dağıttığı sıcak çorba ve içeceklerle ısındı.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından soğuk kış günlerinde emekli olma hayaliyle SGK önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin dağıttığı sıcak çorba ve içeceklerle ısındı.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından soğuk kış günlerinde emekli olma hayaliyle SGK önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin dağıttığı sıcak çorba ve içeceklerle ısındı.

Bakanlığın yeni yıla sayılı günler kala açıkladığı EYT düzenlemesinin ardından vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Esenyurt Belediyesi de başvurularının yoğunluğu nedeniyle Cumartesi günü de hizmet veren SGK önünde gece saatlerinden itibaren mobil ikram araçlarıyla EYT’lilere yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Düzenleme çerçevesinde yeni yıl zamlarından önce emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, soğuk kış günlerinde belediyenin sıcak çorba, çay ve kahve ikramıyla ısındı. Emeklilik hayali kuran binlerce Esenyurtlu ikramlar için belediyeye teşekkür etti.