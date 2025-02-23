Esenyurt Belediyesinin, yöresel kültürün mihenk taşlarından olan halk oyunlarının her kesime ulaşması amacıyla düzenlediği Halk Oyunları Kursu her yaştan vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Halk Oyunları Kursu kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Haftanın 7 günü tüm kültür merkezlerinde verilen eğitimlerde 7 bölgeye özgü yöresel danslar öğretiliyor. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kursta eğitim alan kursiyerler, çeşitli festivallerde sahne alma fırsatı da buluyor.

"Anadolu kültürünü öğretiyoruz"

Kurs hakkında bilgi veren Halk Oyunları Öğretmeni Mustafa Gümüş, "Yetişkin ve çocuk gruplarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza halk oyunları eğitimi veriyoruz. Anadolu’nun bütün kültürlerini burada öğretmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimizle uluslararası festivallerde ve gösterilerde belediyemizi temsil ettik. Tüm Esenyurt halkını kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.

Hem eğleniyor hem de sosyalleşiyorlar

Kursiyerler, eğitim sürecinin hem eğitici hem de sosyal yönlerinden memnun olduklarını belirtiyor. Funda Mert, Esenyurt Belediyesi halk oyunları ekibinde 6 yıldır eğitim aldığını ve önce hobi olarak başladığı kursta şimdi bir aile olduklarını söyledi. Mert, "Yurt içi ve yurt dışı festivallerde gösteriler sergiledik. Belediyemiz bu konuda bize inanılmaz destekler veriyor" ifadelerini kullandı.

Rabia Hanım Demir ise kursa çocuklarıyla birlikte katıldığını ve burada hem sosyalleşip hem de eğlenerek öğrenme fırsatı bulduklarını belirtti. Demir, katkılarından dolayı Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.