Özel gereksinimli bireyleri her alanda destekleyen Esenyurt Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sundu. Özel bireylerin doğru ve isabetli tercihler yapabilmeleri için verilen destekten yüzlerce vatandaş faydalandı.

Esenyurt Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayata katılmaları ve istihdamı konusunda desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için özel bireylere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verildi. Alanında deneyimli danışmanlar tarafından verilen hizmet ile özel gereksinimli bireylerin kamu personeli olma hedeflerine bir adım daha yaklaşılması sağlandı. 16 Ocak’ta başlayan ve 27 Ocak’ta son bulan danışmanlık hizmetinden yüzlerce vatandaş faydalandı. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.