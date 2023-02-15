10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere umut olan Esenyurt Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), 57 kişiyi enkaz altından kurtarırken, depremzedelerin acil ihtiyaçları için başlatılan kampanya ile 470 bin 100 ihtiyaç malzemesi 18 tırla deprem bölgesine gönderildi.

10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere umut olan Esenyurt Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), 57 kişiyi enkaz altından kurtarırken, depremzedelerin acil ihtiyaçları için başlatılan kampanya ile 470 bin 100 ihtiyaç malzemesi 18 tırla deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ardından harekete geçen Esenyurt Belediyesi, başlattığı yardım kampanyası ve deprem bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda depremzedelere umut oldu. İlk anlardan itibaren Hatay’a gönderilen 25 kişilik arama kurtarma ekibi (ESAK), 57 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkarırken, 6 sağlık personeli enkaz altından çıkarılanlara ilk müdahaleyi yaparak Hasta Nakil Aracıyla birlikte hastaneye nakillerini gerçekleştirdi. Bölge için başlatılan yardım kampanyasıyla 470 bin 100 ihtiyaç malzemesi 18 tırla deprem bölgesine gönderildi. ESAK ekibinden sonra belediye bünyesindeki arama kurtarma araçları da bölgeye giderek çalışmalara katıldı. 106 destek personelinin de bulunduğu afet alanında depremzedelerin kullanabilmesi için 11 konteyner tuvalet ve 3 seyyar duşa kabin de alanda yerini aldı. Bunların yanı sıra gönderilen 2 kepçe, 2 kamyonet, 2 otobüs, 1 karavan, 1 arazi aracı ve 45 mühendisten oluşan teknik ekip de sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.