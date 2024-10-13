Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde öğrenciler bilim, bilişim ve sanat eğitimleriyle geleceğe hazırlanıyor. Etkin öğrenme modelinin uygulandığı üniversitede, eğlenceli aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alan çocukların sosyal ve zihinsel gelişimleri de destekleniyor.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, çocukları bilime ve sanata yönlendirmek, ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Öğrenciler bu üniversitede, ilkokul 2. sınıftan başlayarak 7. sınıfa kadar sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alıyor. Merkezde Fen, Matematik, İngilizce, Robotik Kodlama, Blok Tabanlı Programcılık, Deney ve Bilim, Akıl ve Zeka Oyunları, Mimari Resim, Ritim Müzik, Grafik Animasyon, Hızlı Okuma Teknikleri gibi 20 farklı öğrenme programı sunuluyor. 16 hafta süren programda, eğitim gruplarına etkin öğrenme modeli uygulanıyor.

“10 farklı modülde 20 ayrı eğitim atölyemiz mevcut”

MEB’in ilköğretim ders programlarını destekleyecek nitelikte bir eğitim programı hazırlandıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Mutlu Demircioğlu, “10 farklı modülde 20 ayrı eğitim atölyemiz mevcut. Burada Robotik Kodlama’dan, Gafik Animasyon’a, Matematik’ten, Hızlı Okuma dersine kadar birçok farklı branşımız var. Eğitimlerimiz hafta içi ve hafta sonu programlarımız olarak ikiye ayırdık. 600 öğrencimizin bulunduğu güz dönemi eğitimlerimiz, 16 Ocak tarihine kadar devam edecek” dedi.

Eğitim bu üniversitede çok eğlenceli

Çocukların atölyelerde keyifli vakit geçirdiğini vurgulayan Matematik Öğretmeni Demet Yavuz, “Çocuklarla birlikte eğlenceli bir şekilde Matematik dersi işliyoruz. Derslerimizde okuldaki konuları da tekrar ediyoruz. Etkinliklerle matematiği sevdiriyoruz. Hatta çocuklarımızın matematiğe karşı ön yargılarını yıkıyoruz” diye konuştu.

“Elektronik cihazların nasıl çalıştığını öğreniyorlar”

Derslerde çocuklarla devre tasarlayarak o devrelere kodlar yazdıklarını belirten Robotik Kodlama Öğretmeni Eşref Cengiz, “Öğrenciler burada devre tasarlamayı ve aynı zamanda tasarladığı devrelerle proje geliştirmeyi öğreniyor. Hem el becerileri gelişiyor hem de elektronik cihazların nasıl çalıştığını görüyorlar. Çağımız teknoloji çağı Esenyurtlu çocukların da potansiyeli var. Bu tarz çalışmalarla çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.

“okuldaki derslerimize çok yararı oluyor”

Aldığı eğitimin okuldaki derslerine de faydalı olduğunu söyleyen 6. sınıf öğrencisi Nehir Gökdeniz, “Derslerimiz baya eğlenceli geçiyor. Okuldaki derslerimize çok yararı oluyor. Özellikle hızlı okuma dersi deneme sınavlarımda çok işime yaradı” şeklinde konuştu.

“Artık metinleri daha hızlı okuyorum”

Derslerin çok eğlenceli geçtiğini ifade eden İpek Dönertaş, “Hızlı Okuma, Matematik ve Müzik derslerine geliyorum. Hepsi gerçekten çok eğlenceli ve bana çok katkısı oluyor. Artık metinleri daha hızlı okuyorum. Müzik dersinde eğleniyorum, Matematik’te öğrendiklerimi pekiştiriyorum. Burası bütün çocuklar için çok faydalı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.