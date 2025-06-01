Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlemlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yapabilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesim alanlarında da gerekli önlemleri alan yetkililer, tüm ekiplerin bayram boyunca sahada olacağını söyledi.

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların, kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlemlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yapabilmesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde kurulan 38 dönümlük kurban satış ve kesim alanında, 120 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvan çadırı vatandaşlara hizmet verirken, pazarın alt bölümünde yer alan 2 kesim merkezi de bayram süresince kullanılmak üzere eksiksiz şekilde hazırlandı. Alanın ulaşımını kolaylaştırmak adına yol düzenlemeleri de belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcıları Ulutaş ve Aytulum alanda incelemelerde bulundu

Kurban Bayramı boyunca 24 saat göre görev yapacak belediye ekipleri hem vatandaşların hem de satıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olacak. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Ulutaş ve Yeşil Aytulum Turgut, birim müdürleriyle birlikte kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Belediye yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve ekiplerin bayram sonuna kadar görev başında olacağını belirtti.