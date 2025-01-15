Mahalle ziyaretlerinin ilkini Akçaburgaz Mahallesi’ne yapan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, katılımcı yönetim anlayışıyla ilçenin her noktasına adil ve eşit hizmet götüreceklerini söyledi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sorunları yerinde tespit etmek ve hızlı çözüm üretmek için vatandaşlarla bir araya geliyor. Kentin sorunlarına ortak akılla çözüm üretmeyi hedefleyen Aksoy, bu çerçevede ilk ziyaretini sanayi kuruluşlarının da yoğun olduğu 25 bin 719 nüfuslu Akçaburgaz Mahallesi’ne yaptı. Aksoy, Muhtar Recep İsenç ile birlikte mahalledeki kamu kurumları, ibadethaneler ve belediyeye ait hizmet binalarını gezdi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Vekili, ihtiyaç duyulan her alanda Esenyurtluların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sorunlar tek tek çözülüyor

Mahalledeki Büyük Osmanlı Camii’nin altında yer alan taziye alanı ve aşevi dağıtım noktalarının kullanım şartlarında iyileştirmeler yapacaklarını vurgulayan Başkan Vekili Aksoy, “Caminin avlu altındaki su sızıntısı problemini kısa sürede çözeceğiz. Bu sorunun çözülmesiyle avlunun hemen altındaki 4-6 yaş grubu anaokulu dersliklerini hayata geçireceğiz. Müftülüğümüz, bekleyen Kur’an kursunun açılış çalışmalarına başlıyor. Belediyemiz üstüne düşen çalışmaları hızla yapacak. Büyük Osmanlı Camii altındaki yıllardır kapalı bekleyen 250 araçlık otoparkı, vatandaşlarımızın otopark sorununu hafifletebilmek adına işletmeye açacağız” dedi.

Kullanım dışı veya kötü işletilen tüm tesisler halkın hizmetine açılıyor

Yunus Emre Parkı içerisindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Ek Hizmet Binası’nı ziyaret eden Aksoy, psikologlar ve görevli personellerden bilgi alarak, merkezde gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ifade etti. Aynı park içerisinde bulunan belediyeye ait tesisi de inceleyen Başkan Vekili Can Aksoy, kullanım dışı veya kötü işletilen tüm tesisleri halkın hizmetine açacaklarını söyledi. Aksoy, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kursiyerlerle de bir araya geldi. Kursiyer kadınlarla, ürettikleri ürünleri satabilmelerine imkan tanıyan satış stantları ve online alışveriş eğitimi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Aksoy, son olarak Akçaburgaz Spor Salonu’nda eğitim alan genç sporcularla da tanışarak, ihtiyaçlarını dinledi.

Genç yeteneklere destek

Başkan Vekili Aksoy’un, mahalledeki temasları bunlarla da sınırlı kalmadı. Halil Fahri Orman İlkokulu ve Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimcilerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Vekili, belediye olarak yeni bir okul yerinin tahsisi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Alkop Lisesinde, Cygnus Robotik Takımı’nın ürettiği FRC robotunu da inceleyen Aksoy, genç yeteneklerin desteklenmesi ve okulun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.