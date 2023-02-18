Esenyurt Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen afetzedelere elbise, mont, bot gibi temel ihtiyaç malzemeleri ve ESBİM aracılığıyla istihdam desteği sağlamanın yanı sıra verdiği psikolojik danışmanlık hizmeti ile yaşadıkları zorlu süreci atlatmalarına yardımcı oluyor.

Esenyurt Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen afetzedelere elbise, mont, bot gibi temel ihtiyaç malzemeleri ve ESBİM aracılığıyla istihdam desteği sağlamanın yanı sıra verdiği psikolojik danışmanlık hizmeti ile yaşadıkları zorlu süreci atlatmalarına yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından evleri zarar gören ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar, diğer illere göç etmeye başladı. Esenyurt Belediyesi de memleketlerinden ilçeye gelen depremzedelerin yaralarını sarmak için 100 kişilik bir koordinasyon ekibi oluşturdu. Belediyeye başvuru yapan binin üzerinde depremzedenin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen ekipler, sosyal incelemeler sonrası vatandaşlara destek vermeye başladı. Ardından Derman Çarşı’ya davet edilen vatandaşlar buradan giyim, ayakkabı, bebek bezi ve diğer hijyen ürünlerini temin etme imkanı buldu. Temel ihtiyaçları karşılanan depremzedelere belediyenin psikologları tarafından bu süreci atlatmaları için danışmanlık hizmeti de verilmeye başlandı.

Depremzedeler ESBİM ile istihdam edilecek

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), deprem sonrası Esenyurt’a gelen ve burada hayatını yeniden kurmaya çalışan vatandaşların iş bulabilmelerine aracı olacak. Esenyurt Kültür Merkezi içerisindeki ESBİM’e başvuru yapan vatandaşlar, gerçekleşecek mülakatlar sonrası uygun kadrolarda istihdam edilecek.

İlçeye gelen depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Murat Boduroğlu, “Depremzede vatandaşlarımızla ilgili yüz kişilik bir tespit ekibi kurduk. Derman çarşımızda, giyim, hijyen, gıda malzemeleri, bebek bezi gibi malzemelerin dağıtımını yapıyoruz. Ayrıca psikolojik danışmanlık veriyoruz. Bununla ilgili de bir ekip oluşturduk. Çünkü oradan nasıl bir psikolojiyle geldiklerini, tüm Türkiye’nin psikolojisinin nasıl olduğunu biliyoruz. Ardından vatandaşlarımızı tek tek arayarak istihdam merkezimize davet edeceğiz ve onları bir işe yerleştireceğiz. Esenyurt’ta umut yeniden doğmuş olacak onlar için” dedi.