Ramazan ayında vatandaşlarla iftar sofralarında buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ramazan’ın güzelliklerini, bereketini birlikte yaşamak çok güzel” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstiklal Mahallesi kapalı pazar alanı ve Piri Reis Mahallesi Beygah kapalı pazar alanında kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Oruçların hep birlikte açıldığı halk iftarlarına Başkan Bozkurt’un yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Bozkurt, iftarın ardından vatandaşları tek tek dinleyerek onlarla fotoğraf çekildi.

“Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun”

Programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ramazan’ın güzelliklerini, bereketini birlikte yaşamak çok güzel. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah hiç kimseyi çoluğunun çocuğunun karşısına boynu bükük göndermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Allah bütün kötülüklerden bizi korusun diyorum” diye konuştu.