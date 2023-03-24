Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazanın ilk iftarını, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde evleri yıkıldığı için Hatay’dan Esenyurt’a yerleşen Karagöl ve Gevşek aileleriyle yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hataylı olan ancak Kahramanmaraş merkezli depremde evlerini kaybederek Esenyurt’a yerleşen Karagöl ve Gevşek ailelerini ziyaret etti. Bozkurt, Ramazan ayının ilk iftarında, depremzede ailenin sofrasına misafir olarak, orucunu onlarla birlikte açtı. Dayanışmanın ve bereketin hissedildiği sofrada Başkan Bozkurt, aileye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.