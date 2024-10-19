Esenyurt Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve ailelerine yönelik özel bir yemek programı düzenledi. Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Belediye olarak mahallelerin sorunlarını çözmeye odaklanıyoruz çünkü her mahalle Esenyurt’un bir parçasıdır. Esenyurt’un sorunlarını çözmek, bütün şehri ileriye taşımak demektir” dedi.

Esenyurt Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve ailelerine yönelik özel bir yemek programı düzenledi. Esenyurt Nikah Sarayı’nda gerçekleşen etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Semra Kahraman, CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı İsmail Araç, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Aslan, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ruşen Keleş, Sarıyer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Zana Gümüş ve 43 mahalle muhtarı ve aileleri katıldı.

“Kadınların yönetimde aktif rol alması gurur kaynağı oldu”

Etkinlikte konuşan Başkan Özer, muhtarların mahallelerdeki önemli rollerine dikkat çekerek, “Bir toplumun en küçük yapı birimi ailedir, aile bozulursa toplum bozulur. Aynı şekilde, demokrasinin en küçük yapı taşı muhtarlardır. Muhtarlık işlemezse, demokrasi de işlemez. Bu yüzden muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Esenyurt’taki 43 muhtardan yedisinin kadın. Kadın muhtarların hizmetlerine özel olarak teşekkür ediyoruz. Kadınlara muhtarlık seçme ve seçilme hakkının 1933’te verildi. Kadınların yönetimde aktif rol alması gurur kaynağı oldu” şeklinde konuştu.

“Mahallelerin sorunlarını birlikte değerlendiriyoruz”

Konuşmasında, muhtarların mahallelerin sorunlarını çözmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarına değinen Özer, “Biz de yerel yönetim olarak onlara gereken desteği veriyoruz. Görevde olduğumuz altı aylık dönemde, muhtarlarımızın elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon gibi giderlerini belediye meclisimizde aldığımız kararla biz karşılıyoruz. Ayrıca, muhtarlarımızla düzenli toplantılar yaparak mahallelerin sorunlarını birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

“Her mahalle, Esenyurt’un ayrılmaz bir parçası”

Belediye olarak mahallelerin sorunlarını çözmeye odaklandıklarını belirten Özer, başlatılan Mahalle Buluşmaları projesinin önemine değinerek, “Bu buluşmalar sayesinde muhtarların mahallelerindeki sorunları doğrudan belediyeye iletebildiklerini ve halkla birlikte çözüm yolları üretiyoruz. Her mahalle, Esenyurt’un ayrılmaz bir parçası. Esenyurt’un sorunlarını çözmek, bütün şehri ileriye taşımak demektir. Muhtarlar Günü vesilesiyle kadın muhtarlar başta olmak üzere tüm muhtarları tebrik ederim” şeklinde konuştu.

Destek teşekkürü

Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun da tüm muhtarlar adına Başkan Özer’e teşekkür ederek belediyenin verdiği desteğin önemini vurguladı. Programda, Esenyurt Belediyesi tarafından muhtarlara ve ailelerine hazırlanan hediyeler de takdim edildi.