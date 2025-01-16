Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Türkiye’nin üretimine ve ihracatına önemli katkı sunan Esenyurtlu sanayicileri ziyaret etti. İşletmelerin üretim süreçleri ve teknolojik alt yapıları ile ilgili bilgi alan Aksoy, 4 bine yakın fabrika ve 350 bin kişilik istihdamıyla İstanbul sanayi ekonomisinin lideri olan Esenyurt sanayisi ile gurur duyduklarını söyledi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerini ve teknolojik alt yapısını yerinde görmek, ilçedeki sanayi gelişimini yakından takip etmek amacıyla fabrika ziyaretlerine başladı. İlk ziyaretini Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hoşdere Otobüs Fabrikası’na yapan Aksoy, işletmeyi gezerek Mercedes- Benz Türk Ceo’su Süer Sülün’den üretim süreçleri ile ilgili bilgi aldı. Burada işçilerle sohbet eden Aksoy’un bir sonraki durağı Akçaburgaz Mahallesi’ndeki ALKOP Sanayi Sitesi oldu. Site yönetimi ile görüşmeler yapan Başkan Vekili, ardından sanayi esnafını gezerek taleplerini aldı.

Esenyurt, Türkiye sanayi üretimin yüzde 7’sini karşılıyor

Esenyurt’ta faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Aksoy, “İstanbul sanayi ekonomisinin lideri, ülkemizin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 7’sini üreten Esenyurt sanayisi ile gurur duyuyoruz. Elli yıllık süreçte Esenyurt bölgesine kurulan fabrikaların sayısı 4 bine yaklaşırken, 350 bin kişilik istihdamıyla İstanbul ekonomisinin göz bebeği Esenyurt sanayisinin tüm emektarlarını, tüm paydaşlarını tebrik ediyor, ilçemize ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Sanayicilerimizin taleplerine daima kulak vereceğiz”

Başkan Vekili Aksoy şöyle devam etti: “İlçemizin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliği için sanayi ile iş birliği ve dayanışma önemli. Biz de bölgemizin güçlü sektörlerini daha iyi anlamak ve iş dünyasıyla doğrudan iletişim kurmak amacıyla ziyaretlerimize başladık. Esenyurt’un üretim gücünü artırmak için sanayicilerimizin sorunlarını çözecek, taleplerine daima kulak vereceğiz.”