Bugüne kadar ilçesinde 35 mahallenin doğal gaz konforuyla buluşmasını sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Esentepe Mahallesi’nde de doğal gaz müjdesi verdi.

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşmasını tamamlayan mahalleleri doğal gaz enerjisiyle buluşturmaya devam ediyor. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz hafta ilçedeki doğal gaz yatırımlarının planlanması amacıyla gaz dağıtım şirketi Enerya ile bir toplantı yapmıştı. Toplantıda 6 mahalleye doğal gaz yatırımı yapılması kararı çıktı. Doğal gaz konforuyla buluşturulacak olan mahallelerden birisi de Esentepe Mahallesi oldu. Esentepe Mahallesi, kalıcı yatırımların yapılmasına engel olan 2/B (Orman vasfını kaybetmiş hazine arazisi) mülkiyet sorunundan dolayı uzun yıllar konforlu şehircilik hizmetlerine hasret kalmıştı.

Esentepe’ye konforlu enerji geliyor

Başkan Tütüncü’nün, 2\B sorununu çözmesiyle mahallede gecekonduların yerine imara uygun konutlar yapıldı. Belediye de konut yapılaşması tamamlanan sokakların parke taşlı yollarını sıcak asfaltla kapladı. Yeni parklar, semt konağı, okullar gibi hizmetlerle buluşturulan Esentepe Mahallesi sakinlerinin doğal gaz talebi de karşılık buldu.

Doğal gaz çalışması bu yılsonu başlıyor

Başkan Tütüncü, bir araya geldiği Esentepe Mahallesi sakinlerine doğal gaz müjdesi verdi. Doğal gaz yatırımının planlanması amacıyla dağıtım şirketi ile toplantı yaptıklarını belirten Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu toplantıda 6 mahallemize doğal gaz götürülmesi müjdesi çıktı. Bu mahallelerden birisi de Esentepe. Gaz dağıtım şirketi, mahallemizde 2003 yılı sonu ve ya 2024 yılı başında doğal gaz çalışması başlayacak. Doğal gaz alt yapı çalışması örümcek ağı gibi ilerliyor. Esentepe’ye komşu Erenköy Mahallemizin konut yapılaşması tamamlanan kısımlarında doğal gaz alt yapı çalışması tamamlandı. Bu mahallemizin diğer sokaklarına da bu yıl gazla buluşacak. Dağıtım şirketi, Erenköy’den sonra da komşu Esentepe Mahallesi’ni gazla buluşturacak. Bölgeye komşu Çamlıbel Mahallemizde konut yapılaşması henüz tamamlanmadı. Tamamlanır tamamlanmaz Çamlıbel’i doğal gazla buluşturacağız. Enerya, Esentepe’ye sınır olan Göçerler Mahallemizde de keşif çalışması yapacak. İnşallah bu mahallemizi de doğal gazı getireceğiz.”

Muhtar Bekir Yılmaz ve mahalle sakinleri de, doğal gaz müjdesinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü’ye teşekkür ettiler.

Esentepe ile birlikte 2024’te Gazi, Güneş, Sütçüler, Duacı ve Göksu mahalleleri doğal gaz konforuyla buluşturulacak.