Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki yol genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki yol genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaların tamamlanması ile şehrin en yoğun noktalarından bir tanesine ulaşımın sağlandığı yolun daha geniş ve rahat bir şekilde hizmet vereceğini dile getirdi.

Esentepe Mahallesi sakinleri ve sürücüler ise gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.