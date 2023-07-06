Adıyaman Belediyesi tarafından Esentepe TOKİ de sık sık yaşanan su arızaların önüne geçebilmek amacıyla içme suyu alt yapısı yenileniyor.

TOKİ’de önceden de var olan su arızalarının, depremde yaşanan tahribattan dolayı artış göstermesiyle beraber içme suyu alt yapısını yenileyerek arızaların ortadan kaldırılmasını hedefleniyor.

Yaklaşık 3 kilometreye uzanan içme suyunun alt yapısı en baştan değiştirilerek arızalar ortadan kaldırılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Esentepe TOKİ bölgemizde depremden önce de yaşanan sıkıntılar yaşadığımız büyük felaketin ardından tahribata uğrayarak artış göstermiştir. Belediyemizin ASKİM personelleri ile beraber hızlı bir şekilde buranın içme suyu alt yapısını yenileyerek yaşanan arızaları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. TOKİ’de yaşayan vatandaşlarımız için en kısa sürede hattın yapımını tamamlayarak onların su konusunda sıkıntı yaşamamalarını sağlayacağız” diye konuştu.

ASKİM personelleri de çalışmalarına hız verdiklerini ve çok yakın bir zamanda alt yapıyı yenileyerek sorunların ortadan kaldırılacağını ifade etti.