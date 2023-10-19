Afyonkarahisar Esentepe Mahallesi’ne iş insanı Ahmet Öndünç’ün desteğiyle 24 sınıf kapasiteli lise binası yapılacak.

Valilik makamında yapılan protokol töreninde hayırsever iş insanı Ahmet Öndüç, bu yatırımın ardından ikinci bir yatırımı da şehre kazandırmayı planladıklarına dikkat çekti. İş insanı Ahmet Öndüç, Öndüç Ailesinin desteğiyle Esentepe Mahallesinde inşa edilecek olan 24 derslikli lise binası için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında taraflar arasında protokol imzalandı. Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde; İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Şube Müdürü Musa Dinçgez ile iş insanı Ahmet Öndüç hazır bulundu.