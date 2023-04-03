Esentepe Mahallesi Ulubatlı Sokak’ta bulunan yol ve yaya kaldırımı, Nevşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2023 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde üstyapı çalışmalarına başladı. İlk çalışmasını, Esentepe Mahallesi’ndeki Ulubatlı Sokak’ta gerçekleştiren belediye ekipleri, burada hem yolu hem de yaya kaldırımlardaki bordürleri yenileyecek.

Parka taş ile kaplı yolu kısa sürede yenileyerek yeniden trafiğe açacak olan belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde farklı mahallelerdeki ara sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürecek.