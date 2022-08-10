Sultangazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü çok fonksiyonlu hizmet merkezi hızla yükseliyor. Çalışmaların son sürat devam ettiği Esentepe Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’yle Sultangazi, göz dolduran yeni bir yaşam alanı daha kazanmış olacak.

Sultangazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü çok fonksiyonlu hizmet merkezi hızla yükseliyor. Çalışmaların son sürat devam ettiği Esentepe Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’yle Sultangazi, göz dolduran yeni bir yaşam alanı daha kazanmış olacak.

Sultangazi’yi tüm yönleriyle ileriye taşımayı amaçlayan Sultangazi Belediyesi, vatandaşları kültür, sanat ve spor başta olmak üzere birçok alanda nitelikli imkanlarla buluşturmak için ilçeyi şık, modern ve çok fonksiyonlu kültür merkezleriyle donatıyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde ettiği Esentepe Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi tamamlandığında Sultangazi; şık, modern ve birçok ihtiyaca cevap veren yeni bir yaşam alanına daha kavuşmuş olacak.

Esentepe Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi, gençleri birçok spor branşlarıyla buluşturacak. Merkezde yer alacak 4 kulvarlı kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, büyük güreş salonu, geniş e-spor merkezi, masa tenisi salonu ve satranç ve zekâ oyunları salonu ile gençler, ilgi duydukları branşı geniş olanaklar eşliğinde icra ederek öğrenecekler. Ayrıca Sultangazi’de ilk olacak Spor Kütüphanesi de, meraklılarına sporla ilgili büyük bir bilgi kaynağı sunacak.

Merkez, kadınların da gönül huzuruyla yararlanabilecekleri sportif imkanlara sahip olacak. Kadınlara özel düzenlenecek spor kurslarının yanı sıra Fin Hamamı, SPA merkezi ve fitness salonu da ağırlıklı olarak kadınların hizmetinde olacak.

Engelsiz Bir Merkez

Engelli bireylere ve ailelerine her alanda destek olmayı sürdüren Sultangazi Belediyesi, onların her ihtiyaçlarına cevap verecek eksiksiz bir Engelliler Merkezi’ni de buraya kazandırıyor. Psikolojik danışma odaları, grup/bireysel çalışma odaları ve özel bireylere sunacağı çok sayıdaki imkânlarla, merkezde engeller birlikte aşılacak. Ayrıca Engelsiz Saatler projesiyle, ailelerinin ihtiyaç duydukları süre boyunca engelli bireyler merkezde ağırlanacak ve onlarla özel olarak ilgilenilecek.

‘Çok özel bir eseri kıymetli komşularımıza armağan edeceğiz’

Esentepe Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’nin çok özel bir eser olacağını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Başta gençlerimiz olmak üzere, engelli kardeşlerimiz, kadınlar, çocuklar ve tüm Sultangazili komşularımıza çok güzel hizmetler sunacak bir yaşam merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Burada tüm engelleri birlikte aşacağız. Güreşte, yüzmede, e-sporda ve diğer branşlarda, gençlerimize geniş olanaklar sunacağız. Kadın komşularımız burada huzurla, güvenle spor yapacaklar. Çocuklarımıza yönelik çok güzel oyun alanları kuracağız. Bunların yanı sıra çalışma odaları ve atölyeler olacak. Ayrıca çok önem verdiğimiz bir kütüphane yapacağız. En üst katta da çok amaçlı kullanılabilecek bir konferans salonu yer alacak. Esas itibariyle, komşularımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çok özel bir kültür merkezini mahallemize ve Sultangazimize armağan etmiş olacağız” şeklinde konuştu.