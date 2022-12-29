Esentepe mesire alanında yapılan çalışmalar devam ederken 2023 yılında tamamlanacağı belirtildi.

Esentepe mesire alanında yapılan çalışmalar devam ederken 2023 yılında tamamlanacağı belirtildi.

Erzincan Belediyesi Basın Bürosundan yapılan bülten servisinde Belediye Başkanı Bekir Aksun’un Esentepe mesire alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldığı kaydedildi.

Bültende şu bilgilere yer verildi:

“Esentepe projesi, çocukların daha önce deneyimlemediği macera parkları, zemin trombolinleri, kaykay pisti, masal parkları, bisiklet yolları ve kapalı oyun parkı gibi birçok yeniliği içerisinde barındıran yaklaşık 180 bin metre kare alanın 1. etabını oluşturan 60 bin metre karelik alanda çalışmalara devam ediliyor. Yapılacak olan bu proje ile Esentepe vatandaşlar için keyifli bir sosyal yaşam alanı ve cazibe merkezi olacak. Ayrıca mevcut Esentepe Sosyal Tesisleri de yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmiş ve yüklenici tarafından 2023 yılında tamamlanarak faaliyete geçirilecek”