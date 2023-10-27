Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin beton santralinde üretim denemelerinin tamamlandığını ve beton satışına başlandığını açıkladı.

Beton fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını dizginleyecek ve piyasadaki beton fiyatlarını regüle edecek olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ESENLİK’in beton üretimine başladığını ifade eden Başkan Gürkan önümüzdeki günlerde MESTON şirketine ait yeni beton santralinin de faaliyete geçeceğini söyledi.

Esenlik beton santralinin tam kapasiteli üretime geçtiğini belirten Esenlik Ticari Direktörü Ömür Yoldaş, şirket olarak beton sektörüne de girdiklerini belirterek, “Bir hafta boyunca yaptığımız test çalışmaları sonucunda bugün itibariyle tam kapasiteli üretime başladık. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde Malatya’mıza ve ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Esenlik’e ait beton santralinin beton satışına başladığını söyleyen Genel Müdür Ata Ünlü de, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına katkı olsun diye beton sektöründeki fiyatları dengelemek amacıyla çok kısa bir sürede beton santralimizi faaliyete geçirdik. Deneme çalışmalarımız tamamlandı. Bugünden itibaren satışa başlayacağız. Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

6 Şubat tarihinde vuku bulan depremlerin ardından Malatya’da büyük bir beton arzına ihtiyaç duyulduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Latif Okyay ise, “6 Şubat depremlerinde şehrimizde oluşan büyük yıkımlardan sonra şehirde yeni bir ihtiyaç durumu hâsıl oldu. Şehrimizdeki beton santrallerinin beton yetiştirememesi nedeniyle piyasada ciddi anlamda beton arzı ve sıkıntısı yaşandı. Bu bağlamda hem Esenlik şirketimiz hem de MESTON şirketimiz aracılığıyla şehrimize 2 beton santrali kazandırdık. Şehirdeki hem beton arz dengesini sağlamak hem de piyasadaki fiyat dengesi oluşturmak amacıyla bu çalışmalara başlandı” ifadelerine yer verdi.

“Malatya’daki beton fiyatlarını dengeleyeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan beton santralinin piyasadaki fahiş fiyatları dengeleyeceğinin altını çizen Başkan Selahattin Gürkan ise, “İnşallah önümüzdeki günlerde de şehrin batısında Belediyemiz şirketlerinden MESTON tarafından yapılan beton santralinin üretim startını vereceğiz. Bugün Cumhuriyetimizin muasır medeniyetin üzerine çıkma hedefine uygun olarak bir taraftan inşaat ve imarla çalışmalarımızı sürdürürken inşaat ve imara altyapı olabilecek beton santrallerini, asfalt plentlerini hizmete açıyoruz” şeklinde konuştu.

“Haksız kazançların önüne geçeceğiz”

Saatte 140 metreküp üretim yapacak olan santralin 10 saatte 1400 metreküp günlük normal kapasite ile çalıştığı vakit 2500 metreküp beton üretebileceğini belirten Başkan Gürkan, “2 bin 500 metreküp de MESTON Şirketimize ait olan santralimiz üretim yapacak. Malatya’da günlük olarak toplam 5000 metreküp beton üretimi yapılmış olacak. Bu yatırımları Malatya’ya kazandırırken bu şehrin piyasa dengesini sağlarken haksız kazançların da önüne geçmiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak beton santrallerini kurduk. Esenlik gıda sektörümüz var, ekmek fabrikamız var, ulaşım noktasında çalışmalarımız var, inşaattaki MESTON Şirketimiz var, daha ileriki aşamada özel sektörün haksız kazanç temini noktalarında hangi konuda olursa olsun belediye olarak onlara müdahale edeceğiz. Hizmet belediyeciliğini öne çıkarırken vatandaşımızın da hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Deprem dolayısıyla yaşadığımız acılara ikinci bir acı olarak da haksız kazanç kazanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Hangi konuda hangi üretim mekanizmasında olursa olsun Büyükşehir Belediyemiz güçlüdür, o konuda üretim yapabilecek kapasitesi vardır. Beton santralleri kurarak çalışmalarımızı başlattık, yarın başka türevleri de eğer piyasayı regüle etmemiz gerekirse, piyasada haksız rekabet varsa onun önüne geçme noktasında da Büyükşehir Belediyesi olarak o çalışmaları da yapacağız” dedi.

Malatya’yı yeniden ayağa kaldırma noktasında azim ve kararlı bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini de dile getiren Gürkan, “Bu konuda da kimsenin tereddüttü olmasın. Şu anda bütün bunların alt yapısı hazırlanıyor. Gerekli bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde yerinde dönüşüme başlayacağız. Şehrimizin omurgasının, belleğinin, hafızasının ve kimliğinin yitirilmemesi noktasında şehri tekrar ayağa kaldırma gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Beton santralimizde üretimi yapılan betonun santralindeki metreküp fiyatı bin 500 TL + KDV olacaktır. Belirlemiş olduğumuz bu fiyat sonrasında beton üretimi yapan firmaların fiyatlarını yeniden gözden geçireceklerine inanıyorum” diye konuştu.